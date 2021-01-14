Із ситуацією, коли не вистачає коштів, за останній рік регулярно зіштовхуються 45% українців.
Дивися повний текст 45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:11
45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка).
Додано: Суб 16 січ, 2021 00:04
Ні, просто друга половина старається не мати справу з позиками взагалі
Додано: Суб 16 січ, 2021 00:52
Re: 45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка)
хорошая аналитика первый раз понравилось
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
|