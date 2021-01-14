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45% українців регулярно не
вистачає грошей (інфографіка)

45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:11

45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Із ситуацією, коли не вистачає коштів, за останній рік регулярно зіштовхуються 45% українців.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:11

Тобто у половини вистачає, а кажуть зубожілі...
chipmunk
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Ні, просто друга половина старається не мати справу з позиками взагалі
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 00:52

Re: 45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка)

хорошая аналитика первый раз понравилось
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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