45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка)

Додано: Суб 16 січ, 2021 09:22

Опрос ни о чем. Соседка пенсионерка которая не может себе позволить мандарины, исправно платит коммуналку и живет без заимствований, хозяин крупного ресторана после смерти оставил наследникам вагон долгов в т.ч. по коммуналке.. Кто из них будет за чертой бедности по вашему опросу?

верю в евро... по 1,4

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