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Galaxy Unpacked 2021: Samsung
презентував смартфони...

Galaxy Unpacked 2021: Samsung презентував смартфони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:13

Galaxy Unpacked 2021: Samsung презентував смартфони...

Пропонуємо до обговорення:
Samsung презентувала нову серію смартфонів Galaxy S21 у трьох моделях та Galaxy Buds Pro.

Дивися повний текст Galaxy Unpacked 2021: Samsung презентував смартфони серії S21 та Galaxy Buds Pro (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:13

Таке собі) а ціни вже мало не вищі ніж у айфонів. Хоча Galaxy M51 сам користуюсь, дуже хороший апарат.
nighthawk5
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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