Samsung презентувала нову серію смартфонів Galaxy S21 у трьох моделях та Galaxy Buds Pro.
Дивися повний текст Galaxy Unpacked 2021: Samsung презентував смартфони серії S21 та Galaxy Buds Pro (фото).
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:13
Galaxy Unpacked 2021: Samsung презентував смартфони...
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Дивися повний текст Galaxy Unpacked 2021: Samsung презентував смартфони серії S21 та Galaxy Buds Pro (фото).
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:13
Таке собі) а ціни вже мало не вищі ніж у айфонів. Хоча Galaxy M51 сам користуюсь, дуже хороший апарат.
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