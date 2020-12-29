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Samsung представив телевізор
із технологією одночасного...

Samsung представив телевізор із технологією одночасного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 02:23

Samsung представив телевізор із технологією одночасного...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung представила телевізор MicroLED із фіксованими розмірами 110, 99 та 88 дюймів, оснащений функцією Multiview з можливістю підключати до екрана чотири пристрої одночасно.

Дивися повний текст Samsung представив телевізор із технологією одночасного перегляду контенту з чотирьох джерел (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 02:24

"Издание отмечает, что 110-дюймовый телевизор MicroLED имеет размер четырех 55-дюймовых телевизоров, которые соединены между собой"
Как не вспомнить байку 20тилетней давности?
===========
Hедавно с работы забрели на сайт "Плейбоя". Идет длинный ряд моделей с их "ТТХ", вдруг кто-то озадачивается: бюст 34 дюйма - это как, много или не очень? Hаступила напряженная тишина, видно было, как люди силятся пересчитать дюймы в более близкие единицы, однако к концу рабочей недели это получалось не очень. Hаконец кто-то с просветленным лицом восклицает:
"Да это ж как два 17-дюймовых монитора!"
===========
moveton
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