Samsung представив телевізор із технологією одночасного...

Додано: Суб 16 січ, 2021 02:24
"Издание отмечает, что 110-дюймовый телевизор MicroLED имеет размер четырех 55-дюймовых телевизоров, которые соединены между собой"
Как не вспомнить байку 20тилетней давности?
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Hедавно с работы забрели на сайт "Плейбоя". Идет длинный ряд моделей с их "ТТХ", вдруг кто-то озадачивается: бюст 34 дюйма - это как, много или не очень? Hаступила напряженная тишина, видно было, как люди силятся пересчитать дюймы в более близкие единицы, однако к концу рабочей недели это получалось не очень. Hаконец кто-то с просветленным лицом восклицает:
"Да это ж как два 17-дюймовых монитора!"
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