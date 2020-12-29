Цього року банки планують видати в півтора рази більше іпотечних кредитів, ніж це було зроблено у 2020.
Дивися повний текст В НБУ прогнозують зростання іпотечного кредитування цього року.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 07:31
В НБУ прогнозують зростання іпотечного кредитування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ прогнозують зростання іпотечного кредитування цього року.
Додано: Суб 16 січ, 2021 07:31
4,3 тыс ипотечных кредитов за год.
460городов в стране. по 10 кредитов на город на год.
Из них 1000+ выдано в Киеве. 4млн населения, гдето 370 лет нужно такими темпами чтоб обеспечить всех жильем в Киеве(тоесть к концу периода средний возраст дома будет 150+лет).
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