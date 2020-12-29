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В НБУ прогнозують зростання
іпотечного кредитування...

В НБУ прогнозують зростання іпотечного кредитування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 07:31

В НБУ прогнозують зростання іпотечного кредитування...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року банки планують видати в півтора рази більше іпотечних кредитів, ніж це було зроблено у 2020.

Дивися повний текст В НБУ прогнозують зростання іпотечного кредитування цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 07:31

4,3 тыс ипотечных кредитов за год.
460городов в стране. по 10 кредитов на город на год.
Из них 1000+ выдано в Киеве. 4млн населения, гдето 370 лет нужно такими темпами чтоб обеспечить всех жильем в Киеве(тоесть к концу периода средний возраст дома будет 150+лет).
arheops
 
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