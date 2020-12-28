Українці сплатили майже 200 млн грн штрафів за порушення ПДР під камерами, більше половини - з знижкою 50%.
Дивися повний текст За 2020 рік українці сплатили майже 200 млн грн штрафів за порушення ПДР.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 08:58
За 2020 рік українці сплатили майже 200 млн грн штрафів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 2020 рік українці сплатили майже 200 млн грн штрафів за порушення ПДР.
Додано: Суб 16 січ, 2021 08:58
Предлагаю, если в одном месяце больше 5 штрафов, то еще бонусный давать, а если 10, тогда все множится на 2 и забирают права на месяц.
Додано: Суб 16 січ, 2021 09:04
Re: За 2020 рік українці сплатили майже 200 млн грн штрафів.
Хорошо, но мало (судя по харьковским улицам)
Mind the gap.
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