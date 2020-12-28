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За 2020 рік українці сплатили
майже 200 млн грн штрафів...

За 2020 рік українці сплатили майже 200 млн грн штрафів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 08:58

За 2020 рік українці сплатили майже 200 млн грн штрафів...

Пропонуємо до обговорення:
Українці сплатили майже 200 млн грн штрафів за порушення ПДР під камерами, більше половини - з знижкою 50%.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 08:58

Предлагаю, если в одном месяце больше 5 штрафов, то еще бонусный давать, а если 10, тогда все множится на 2 и забирают права на месяц.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:04

Re: За 2020 рік українці сплатили майже 200 млн грн штрафів.

Хорошо, но мало (судя по харьковским улицам)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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