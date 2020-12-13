На сьогодні в Україні Біг Мак коштує 62 гривні.
Дивися повний текст Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 09:35
Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн
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Дивися повний текст Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн.
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:05
Народ настільки зубожів, що може дозволити собі доляри у 2.5 рази дорожче, ніж в америці
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