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Індекс Біг-Мака: долар має
коштувати менше 11 грн

Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:35

Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні в Україні Біг Мак коштує 62 гривні.

Дивися повний текст Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:35

Как только говорят про индекс бигмака жди девальвации
davinci
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:05

Народ настільки зубожів, що може дозволити собі доляри у 2.5 рази дорожче, ніж в америці
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:26

По опыту предыдущих лет после таких заявлений обычно курс гривни падает в 2 раза))
Ждём))
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:56

В принципе гривна где то так и стоила если бы не решили сместить Янека)))
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:01

  livs375 написав:В принципе гривна где то так и стоила если бы не решили сместить Янека)))

Угу. Только объем ЗВР был бы около 0 где-то. Но курс -- да -- до сих пор был бы "павосемь"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:05

Re: Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн

щетаю, что бутерброд с каклетой должен стоить меньше 11 грн, пофиг на всякие баксы
sequence
 
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