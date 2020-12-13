На сьогодні в Україні Біг Мак коштує 62 гривні.
Дивися повний текст Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 09:35
Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн.
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:05
Народ настільки зубожів, що може дозволити собі доляри у 2.5 рази дорожче, ніж в америці
Додано: Суб 16 січ, 2021 11:26
По опыту предыдущих лет после таких заявлений обычно курс гривни падает в 2 раза))
Ждём))
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:56
В принципе гривна где то так и стоила если бы не решили сместить Янека)))
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:01
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:05
Re: Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн
щетаю, что бутерброд с каклетой должен стоить меньше 11 грн, пофиг на всякие баксы
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:14
Ничего что у нас молоко и даже яйца стоят дороже чем в США? Если прикинуть, то реальный курс доллара должен быть не менее 35грн/доллар
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:27
_HUNTER. ЗВР, на 31.12.2013 20 415,71 млн.долл.сша
31.12.2020 29 132,6 млн.долл. сша , там же.
шо там за зерро?
стартовая цена говоришь, ха
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:16
Не понял аргумента... -- да, 9 лярдов накопили -- не сжигая их на фиксацию курса. Но я, вроде, это же и сказал...
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