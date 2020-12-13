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Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:35
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antae2019
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Додано: Суб 16 січ, 2021 22:58
в 14м, если что, Крым/мордор/вот это все было...
А вот если на 12й для сравнения глянуть -- окажется, что в 13м 4 лярда "испарились": 24546,19 vs вышеупомянутые 20415,71
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_hunter
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