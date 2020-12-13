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Індекс Біг-Мака: долар має
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Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:35

https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2013/
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2014/
https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... rial/2013/
и зачем что то было сжигать?
antae2019
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:58

  antae2019 написав:https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2013/
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2014/
https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... rial/2013/
и зачем что то было сжигать?

в 14м, если что, Крым/мордор/вот это все было...
А вот если на 12й для сравнения глянуть -- окажется, что в 13м 4 лярда "испарились": 24546,19 vs вышеупомянутые 20415,71
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:50

ЗВР к курсу имеет относительное отношение, экспорт импорт, сборы. А мордор потеряли в 4 раза, ЕС не компенсировала. Одни убытки. Факт.
antae2019
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