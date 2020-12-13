и зачем что то было сжигать?
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Додано: Суб 16 січ, 2021 22:35
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:58
в 14м, если что, Крым/мордор/вот это все было...
А вот если на 12й для сравнения глянуть -- окажется, что в 13м 4 лярда "испарились": 24546,19 vs вышеупомянутые 20415,71
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:50
ЗВР к курсу имеет относительное отношение, экспорт импорт, сборы. А мордор потеряли в 4 раза, ЕС не компенсировала. Одни убытки. Факт.
Додано: Нед 17 січ, 2021 05:37
Re: Індекс Біг-Мака: долар має коштувати менше 11 грн
Economist когда впервые публиковал этот индекс задумывал его как шуточный. Курс UAH/USD 10.95 должен быть в идеальных условиях. США и Украина находятся в торговом балансе, страновые риски равны и т.д. Сферический конь в вакууме этот индекс.
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:13
Имеет относительное. Но их очень удобно "сливать" на поддержание курса -- чем януковощ и занимался.
Как случайный набор слов прочитал... -- если 14-й с 20-м сравнить -- там же рост виден.
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