Експерт назвав найвигіднішу валюту для зберігання заощаджень у 2021 році.
Дивися повний текст Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для зберігання заощаджень у 2021 році.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 10:30
Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...
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Дивися повний текст Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для зберігання заощаджень у 2021 році.
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:30
Мавроди утверждал что билеты МММ - самый выгодный способ хранения. Кстати, билеты МММ росли гораздо круче!
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