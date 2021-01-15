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Банкір назвав біткойн
найвигіднішою валютою для...

Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:30

Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...

Пропонуємо до обговорення:
Експерт назвав найвигіднішу валюту для зберігання заощаджень у 2021 році.

Дивися повний текст Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для зберігання заощаджень у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:28

Покупайте счастливые билетики и тюльпановые луковицы)
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:17

да-да. Скептики есть скептики. staropensa, вы уже не первый год вещаете про тюлпаны, ммм в битке. А я вот прокатился, купив по 8К и сдав по 34. Ну а вы дальше складируйте под матрас.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:41

  dimo_0n написав:да-да. Скептики есть скептики. staropensa, вы уже не первый год вещаете про тюлпаны, ммм в битке. А я вот прокатился, купив по 8К и сдав по 34. Ну а вы дальше складируйте под матрас.

И на МММ (и на первом и на втором) люди тоже зарабатывали. Заработать на этом безусловно можно, но разве это как-то меняет понимание, что это пирамида?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:01

  dimo_0n написав:да-да. Скептики есть скептики. staropensa, вы уже не первый год вещаете про тюлпаны, ммм в битке. А я вот прокатился, купив по 8К и сдав по 34. Ну а вы дальше складируйте под матрас.

У каждого свои риск-аппетиты и то, что кто-то не вкладывает свои сбережения в рисковый мусор - не означает складирование под матрац.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:25

Ахаха. Чего же банкир в банке работает а не сидит дома вложившись в криптовалюту? Особенно улыбнуло что банкир называет криптовалюту которая за один день по курсу прыгает на 40% надежным хранилищем сбережений.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:28

Кстати почему на такую *выгодную* криптовалюту при обналичивании комиссия составляет до 20%? Ето если тебя еще несколько раз не кинут или не хакнут
asurovv960
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