Експерт назвав найвигіднішу валюту для зберігання заощаджень у 2021 році.
Дивися повний текст Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для зберігання заощаджень у 2021 році.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 10:30
Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...
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Дивися повний текст Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для зберігання заощаджень у 2021 році.
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:17
да-да. Скептики есть скептики. staropensa, вы уже не первый год вещаете про тюлпаны, ммм в битке. А я вот прокатился, купив по 8К и сдав по 34. Ну а вы дальше складируйте под матрас.
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:41
И на МММ (и на первом и на втором) люди тоже зарабатывали. Заработать на этом безусловно можно, но разве это как-то меняет понимание, что это пирамида?
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:01
У каждого свои риск-аппетиты и то, что кто-то не вкладывает свои сбережения в рисковый мусор - не означает складирование под матрац.
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:25
Ахаха. Чего же банкир в банке работает а не сидит дома вложившись в криптовалюту? Особенно улыбнуло что банкир называет криптовалюту которая за один день по курсу прыгает на 40% надежным хранилищем сбережений.
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:28
Кстати почему на такую *выгодную* криптовалюту при обналичивании комиссия составляет до 20%? Ето если тебя еще несколько раз не кинут или не хакнут
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