Експерт назвав найвигіднішу валюту для зберігання заощаджень у 2021 році.
Дивися повний текст Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для зберігання заощаджень у 2021 році.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 10:30
Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...
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Дивися повний текст Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для зберігання заощаджень у 2021 році.
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:17
да-да. Скептики есть скептики. staropensa, вы уже не первый год вещаете про тюлпаны, ммм в битке. А я вот прокатился, купив по 8К и сдав по 34. Ну а вы дальше складируйте под матрас.
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:41
И на МММ (и на первом и на втором) люди тоже зарабатывали. Заработать на этом безусловно можно, но разве это как-то меняет понимание, что это пирамида?
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:01
У каждого свои риск-аппетиты и то, что кто-то не вкладывает свои сбережения в рисковый мусор - не означает складирование под матрац.
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:25
Ахаха. Чего же банкир в банке работает а не сидит дома вложившись в криптовалюту? Особенно улыбнуло что банкир называет криптовалюту которая за один день по курсу прыгает на 40% надежным хранилищем сбережений.
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:28
Кстати почему на такую *выгодную* криптовалюту при обналичивании комиссия составляет до 20%? Ето если тебя еще несколько раз не кинут или не хакнут
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:06
dimo_0n
ты хвастаешься что ты наварил на лохах которые пришли в пирамиду после тебя. Так и не удивительно. Мы же и говорим что ето МММ в мировом масштабе. А в статье речь идет о сбережениях, например к пенсии, а не о махинациях типо *всунул-высунул (если успел)* и убежал. Сколько лохов прокатились на х**** чтобы ты наварил? С таким же успехом можно чью то хату обнести и наварить не меньше если повезет.
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:08
dimo_0n
ТЫ сегодня наварил а завтра так же просрешь все до копейки например вложившись в котлован или долгострой. И уже на тебе наварит хозяин котлована.
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:39
Re: Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...
С таким мышлением как у asurovv960 - не дивно, чего 45% украинцев регулярно не хватает денег
Старичек, я себе машину уже обновил и ищу теперь в какие акции добавить через IB, т.к. часть денег уже там крутится. Вот еще изучаю наш местный инвестфонд hugs(Эрику Найману привет). Ну и доход у меня мало-мальский от бизнеса имеется.
Так что "просрать" это про тебя, а не про меня
Всех благ. Можете дальше рыгать слюной.
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