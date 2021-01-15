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Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:40
Глобус начал приторговывть битками что ли?
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Ромасик
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