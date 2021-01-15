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Банкір назвав біткойн
найвигіднішою валютою для...

Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:40

Глобус начал приторговывть битками что ли?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:55

Re: Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...

  dimo_0n написав:я себе машину уже обновил
= Я жене сапоги купил. dimo_0n = Лёня Голубков ? ))) Шутка, извините. Но в каждой шутке лишь доля шутки, а остальное правда :(
Vovick
 
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