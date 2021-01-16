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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 20:55
Re: Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:58
Какая комиссия 20%? Есть куча вариантов где ее вообще нет. Те же криптообменники, где меняют по текущему курсу. Другое дело, что там часто курс немного ниже биржевого. Но, это всего 3-5% примерно, а никак не 20%.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Нед 17 січ, 2021 00:06
Да от таких банкиров надо держаться подальше.
"Если брать рост валют в 2020 году, то больше всего выросло золото — оно выросло в цене почти на 80%."
17 Jan 2020 00:00 UTC - 16 Jan 2021 21:52 UTC
XAU/USD close:1828.04763 low:1470.77641
1470 это 80% от 1828. Но это не значит, что за год рост +80% Мамкин математик, блин
24% рост. Да, и золото это не валюта
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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