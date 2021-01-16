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Банкір назвав біткойн
найвигіднішою валютою для...

Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:40

Глобус начал приторговывть битками что ли?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:55

Re: Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...

  dimo_0n написав:я себе машину уже обновил
= Я жене сапоги купил. dimo_0n = Лёня Голубков ? ))) Шутка, извините. Но в каждой шутке лишь доля шутки, а остальное правда :(
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:58

  asurovv960 написав:Кстати почему на такую *выгодную* криптовалюту при обналичивании комиссия составляет до 20%? Ето если тебя еще несколько раз не кинут или не хакнут

Какая комиссия 20%? Есть куча вариантов где ее вообще нет. Те же криптообменники, где меняют по текущему курсу. Другое дело, что там часто курс немного ниже биржевого. Но, это всего 3-5% примерно, а никак не 20%.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 00:06

  asurovv960 написав:Ахаха. Чего же банкир в банке работает а не сидит дома вложившись в криптовалюту? Особенно улыбнуло что банкир называет криптовалюту которая за один день по курсу прыгает на 40% надежным хранилищем сбережений.


Да от таких банкиров надо держаться подальше. 8)


"Если брать рост валют в 2020 году, то больше всего выросло золото — оно выросло в цене почти на 80%." :shock:
17 Jan 2020 00:00 UTC - 16 Jan 2021 21:52 UTC
XAU/USD close:1828.04763 low:1470.77641
https://www.xe.com/currencycharts/?from ... SD&view=1Y

1470 это 80% от 1828. Но это не значит, что за год рост +80% :!: Мамкин математик, блин :mrgreen:
24% рост. Да, и золото это не валюта 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 03:19

  dimo_0n написав:да-да. Скептики есть скептики. staropensa, вы уже не первый год вещаете про тюлпаны, ммм в битке. А я вот прокатился, купив по 8К и сдав по 34. Ну а вы дальше складируйте под матрас.

Вот чудак-человек! Зачем сдал по 34К? Может же вырасти до 100К. Покупай обратно.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 08:36

Потому что психология бедных об упущенных выгодах начнет играть. Биток может ещё подрастет, но я послежу лучше за альтами. Когда биток дорогой, народ начинает покупать альты, ибо в биток уже дорого, а альты можно, вот тогда и прокатимся ещё разок. Мне не нужны ВСЕ деньги. Мне хватает и таких мелких спекулций. Я не из жадных ;) Зарабаывайте, и ищите возможности для заработка, а не нойте про тюльпаны и ммм.
dimo_0n
 
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  #<12
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