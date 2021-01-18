Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для...
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asurovv960 написав:Кстати почему на такую *выгодную* криптовалюту при обналичивании комиссия составляет до 20%? Ето если тебя еще несколько раз не кинут или не хакнут
Какая комиссия 20%? Есть куча вариантов где ее вообще нет. Те же криптообменники, где меняют по текущему курсу. Другое дело, что там часто курс немного ниже биржевого. Но, это всего 3-5% примерно, а никак не 20%.
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
asurovv960 написав:Ахаха. Чего же банкир в банке работает а не сидит дома вложившись в криптовалюту? Особенно улыбнуло что банкир называет криптовалюту которая за один день по курсу прыгает на 40% надежным хранилищем сбережений.
Потому что психология бедных об упущенных выгодах начнет играть. Биток может ещё подрастет, но я послежу лучше за альтами. Когда биток дорогой, народ начинает покупать альты, ибо в биток уже дорого, а альты можно, вот тогда и прокатимся ещё разок. Мне не нужны ВСЕ деньги. Мне хватает и таких мелких спекулций. Я не из жадных Зарабаывайте, и ищите возможности для заработка, а не нойте про тюльпаны и ммм.
Bitcoin - это долгоиграющая пирамида. В один прекрасный момент, спящие биткоины, намайненные создателями пирамиды ещё на калькуляторах, проснутся, и обрушат цену биткоина до $0.00. Но, этого не случится, пока идёт рост за счёт денег новых лохвесторов, решивших влошиться, пока растёт.
dimo_0n написав:Потому что психология бедных об упущенных выгодах начнет играть. Биток может ещё подрастет, но я послежу лучше за альтами. Когда биток дорогой, народ начинает покупать альты, ибо в биток уже дорого, а альты можно, вот тогда и прокатимся ещё разок. Мне не нужны ВСЕ деньги. Мне хватает и таких мелких спекулций. Я не из жадных Зарабаывайте, и ищите возможности для заработка, а не нойте про тюльпаны и ммм.