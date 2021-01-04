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Українець, який створив платіжну систему PayPal, став...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:14
Пропонуємо до обговорення:
ур** Києва Макс Левчин, співзасновник PayPal і глава сервісу розстрочки Affirm, став мільярдером
Дивися повний текст Українець, який створив платіжну систему PayPal, став мільярдером
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:14
А в Украину палка до сих пор так и не зашла :(
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