ур** Києва Макс Левчин, співзасновник PayPal і глава сервісу розстрочки Affirm, став мільярдером
Дивися повний текст Українець, який створив платіжну систему PayPal, став мільярдером.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:14
Українець, який створив платіжну систему PayPal, став...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українець, який створив платіжну систему PayPal, став мільярдером.
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:49
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