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Українець, який створив
платіжну систему PayPal, став...

Українець, який створив платіжну систему PayPal, став...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:14

Українець, який створив платіжну систему PayPal, став...

Пропонуємо до обговорення:
ур** Києва Макс Левчин, співзасновник PayPal і глава сервісу розстрочки Affirm, став мільярдером

Дивися повний текст Українець, який створив платіжну систему PayPal, став мільярдером.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:14

А в Украину палка до сих пор так и не зашла :(
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:49

  ukrprom2014 написав:А в Украину палка до сих пор так и не зашла :(

Так фин-законодательство со времен совка не менялось тольком: банально баксами/евро в магазине заплатить (как в той же Польше) нельзя...
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:04

  R2 написав:ур** Києва Макс Левчин, співзасновник PayPal і глава сервісу розстрочки Affirm, став мільярдером

Это всё благодаря Украине
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