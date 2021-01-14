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Платний в'їзд до Європи: українцям
розповіли, як це буде...

Платний в'їзд до Європи: українцям розповіли, як це буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:04

Платний в'їзд до Європи: українцям розповіли, як це буде...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям розповіли, як буде працювати платний дозвіл на поїздки в країни Європейського Союзу. Така вимога стане обов’язковою з 2022 року для в’їзду в ЄС без візи.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:04

Ааааа ну если разъяснят - то конечно легче!!!!!!!!...
Так вот за что Майдан был!!!! За платный въезд.... .Ну супер достижение за 7 лет !!!!! Мощно! Еще и въезд платный...........
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:11

  svetoch-10 написав:Ааааа ну если разъяснят - то конечно легче!!!!!!!!...
Так вот за что Майдан был!!!! За платный въезд.... .Ну супер достижение за 7 лет !!!!! Мощно! Еще и въезд платный...........

Серьезно? -- заплатить €7 на три года -- непосильная задача? -- так может именно таких голодранцев Европа у себя и не хочет видеть?..
_hunter
 
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