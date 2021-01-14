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Платний в'їзд до Європи: українцям розповіли, як це буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:04
Пропонуємо до обговорення:
Українцям розповіли, як буде працювати платний дозвіл на поїздки в країни Європейського Союзу. Така вимога стане обов’язковою з 2022 року для в’їзду в ЄС без візи.
Дивися повний текст Платний в'їзд до Європи: українцям розповіли, як це буде працювати
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R2
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:04
Ааааа ну если разъяснят - то конечно легче!!!!!!!!...
Так вот за что Майдан был!!!! За платный въезд.... .Ну супер достижение за 7 лет !!!!! Мощно! Еще и въезд платный...........
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svetoch-10
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:11
svetoch-10 написав:
Ааааа ну если разъяснят - то конечно легче!!!!!!!!...
Так вот за что Майдан был!!!! За платный въезд.... .Ну супер достижение за 7 лет !!!!! Мощно! Еще и въезд платный...........
Серьезно? -- заплатить €7 на три года -- непосильная задача? -- так может именно таких голодранцев Европа у себя и не хочет видеть?..
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_hunter
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