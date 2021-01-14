Платний в'їзд до Європи: українцям розповіли, як це буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:04
Пропонуємо до обговорення:
Українцям розповіли, як буде працювати платний дозвіл на поїздки в країни Європейського Союзу. Така вимога стане обов’язковою з 2022 року для в’їзду в ЄС без візи.
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Платний в'їзд до Європи: українцям розповіли, як це буде працювати
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R2
Робот новин
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:11
svetoch-10 написав:
Ааааа ну если разъяснят - то конечно легче!!!!!!!!...
Так вот за что Майдан был!!!! За платный въезд.... .Ну супер достижение за 7 лет !!!!! Мощно! Еще и въезд платный...........
Серьезно? -- заплатить €7 на три года -- непосильная задача? -- так может именно таких голодранцев Европа у себя и не хочет видеть?..
_hunter
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:50
Дело не в 7 евро а в отношении европейцев к странам третьего мира))сомневаюсь что для граждан Японии или Сингапура введут эту геморойную систему...
livs375
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Додано: Суб 16 січ, 2021 17:29
livs375 написав:
Дело не в 7 евро а в отношении европейцев к странам третьего мира))
сомневаюсь что для граждан Японии или Сингапура введут эту геморойную систему
...
Мимо
https://www.etiasvisa.com/etias-questio ... -countries https://www.etiasvisa.com/etias-requirements
-- Япония, Сингапур, Штаты -- задача -- именно отсев голодранцев
_hunter
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