До Консультаційного центру ГазПравда надходить все більше звернень від побутових споживачів газу, які мають намір змінити постачальника природного газу.
Дивися повний текст Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться українці.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:09
Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться українці.
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:09
Вон оно как называется - злоупотребления!.........
Т.е. не геноцид , не преступление против народа, а - злоупотребления......
И расстреливать некого, снимать с должности некого??????
Ну тогда - молодцы!))
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