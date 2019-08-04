RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо основні зловживання
облгазів, на які скаржаться...

Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:09

Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться...

Пропонуємо до обговорення:
До Консультаційного центру ГазПравда надходить все більше звернень від побутових споживачів газу, які мають намір змінити постачальника природного газу.

Дивися повний текст Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться українці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92108
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:09

Вон оно как называется - злоупотребления!.........
Т.е. не геноцид , не преступление против народа, а - злоупотребления......
И расстреливать некого, снимать с должности некого??????
Ну тогда - молодцы!))
svetoch-10
 
Повідомлень: 383
З нами з: 21.12.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо ціну на землі в разі відкриття ринку в липні...
R2 » Пон 11 січ, 2021 11:20
1 800
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 00:41
tipochok
В Україні підвищили тарифи 17 облгазів (список)
R2 » Вів 29 гру, 2020 10:12
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 гру, 2020 10:28
summacut
Названо автомобілі, які з часом не іржавіють
R2 » Нед 04 сер, 2019 10:15
7 1281
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 гру, 2020 10:05
myronmy686

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.