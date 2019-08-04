До Консультаційного центру ГазПравда надходить все більше звернень від побутових споживачів газу, які мають намір змінити постачальника природного газу.
Дивися повний текст Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться українці.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:09
Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться українці.
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:23
"Кроме того, группа облгазов продолжает применять так называемые «температурные коэффициенты» вопреки прямому запрету НКРЭКУ. " -Циничная ложь. Нет у зажравшихся чиновников ни какого желания решить этот вопрос.Для этого есть все рычаги.Население переплачивает ежемесячно сотни гривен из за приписываемых кубов.
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:00
А все из-за лени/пофигизма оного неселения -- только единицы вроде Пасхалова хоть как-то озадачились решением вопроса...
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:51
А решение вопроса это пересичным пускаться в судебные тяжбы,как советовал гройсман?Вы судитесь,а мы(государство) самоустранянмся.
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