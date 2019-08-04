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Названо основні зловживання
облгазів, на які скаржаться...

Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:09

Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться...

Пропонуємо до обговорення:
До Консультаційного центру ГазПравда надходить все більше звернень від побутових споживачів газу, які мають намір змінити постачальника природного газу.

Дивися повний текст Названо основні зловживання облгазів, на які скаржаться українці.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:23

"Кроме того, группа облгазов продолжает применять так называемые «температурные коэффициенты» вопреки прямому запрету НКРЭКУ. " -Циничная ложь. Нет у зажравшихся чиновников ни какого желания решить этот вопрос.Для этого есть все рычаги.Население переплачивает ежемесячно сотни гривен из за приписываемых кубов.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:00

  sena_2008atp написав:"Кроме того, группа облгазов продолжает применять так называемые «температурные коэффициенты» вопреки прямому запрету НКРЭКУ. " -Циничная ложь. Нет у зажравшихся чиновников ни какого желания решить этот вопрос.Для этого есть все рычаги.Население переплачивает ежемесячно сотни гривен из за приписываемых кубов.

А все из-за лени/пофигизма оного неселения -- только единицы вроде Пасхалова хоть как-то озадачились решением вопроса...
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:51

А решение вопроса это пересичным пускаться в судебные тяжбы,как советовал гройсман?Вы судитесь,а мы(государство) самоустранянмся.
sena_2008atp
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