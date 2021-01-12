Ціна на газ в Україні пішла вгору через зростання попиту при недостатності пропозиції.
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому зростають тарифи.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:14
Шмигаль пояснив, чому зростають тарифи
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Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому зростають тарифи.
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