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Шмигаль пояснив,
чому зростають тарифи

Шмигаль пояснив, чому зростають тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:14

Шмигаль пояснив, чому зростають тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ в Україні пішла вгору через зростання попиту при недостатності пропозиції.

Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому зростають тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:14

когда из-за локдауна у нас был переизбыток электроэнергии, то правительство остановило атомные станции и повысило цены, хотя в европе цена на электроэнергию опускалась. когда у нас в хранилищах рекордные запасы газа правительство называет газ дефицитным товаром и поднимает на него цены.
это всё что нужно знать о логике этой зеленой власти
andyj_ua
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:28

В хранилищах рекордные запасы газа не государства Украины,а частных компаний наших и заграничных в режиме таможенного склада,то-есть на хранении.Нафтогаз не раскрывает подробностей таких запасов и народ находится в заблуждении,что весь газ государственный.
borzol
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:51

Ось що сказав 20 жовтня 2020р. т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома, повідомляє пресслужба компанії- "Цього року рівень наповнення українських газосховищ досягне найвищого рівня за останні десять років. Не виключаємо, що у разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна розпочне власний експорт газу до країн ЄС. У вітчизняних ПСГ на сьогодні достатньо запасів, щоб не лише забезпечити теплом українців, а й отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном", – зазначив Перелома. Як бачите схема проста.Частину газу експортують за кордон,Шмигаль заявляє, що газ тепер в дефіциті і відповідно піднімають ціни. Приватні фірми, що сидять на трубі кладуть собі в кишеню надприбутки. Як бачимо "усьо путьом". Пацани роблять бізнес. Поки пересічний чеше ріпу, йому в черговий раз всажують по самі помідори.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:03

Шмыгаль-это холуй олигархов.Обосновать можно в принципе всё,что угодно,даже концлагеря.
Scotch
 
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