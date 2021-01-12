Ціна на газ в Україні пішла вгору через зростання попиту при недостатності пропозиції.
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому зростають тарифи.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:14
Шмигаль пояснив, чому зростають тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому зростають тарифи.
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:14
когда из-за локдауна у нас был переизбыток электроэнергии, то правительство остановило атомные станции и повысило цены, хотя в европе цена на электроэнергию опускалась. когда у нас в хранилищах рекордные запасы газа правительство называет газ дефицитным товаром и поднимает на него цены.
это всё что нужно знать о логике этой зеленой власти
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:28
В хранилищах рекордные запасы газа не государства Украины,а частных компаний наших и заграничных в режиме таможенного склада,то-есть на хранении.Нафтогаз не раскрывает подробностей таких запасов и народ находится в заблуждении,что весь газ государственный.
Додано: Нед 17 січ, 2021 16:51
Ось що сказав 20 жовтня 2020р. т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома, повідомляє пресслужба компанії- "Цього року рівень наповнення українських газосховищ досягне найвищого рівня за останні десять років. Не виключаємо, що у разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна розпочне власний експорт газу до країн ЄС. У вітчизняних ПСГ на сьогодні достатньо запасів, щоб не лише забезпечити теплом українців, а й отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном", – зазначив Перелома. Як бачите схема проста.Частину газу експортують за кордон,Шмигаль заявляє, що газ тепер в дефіциті і відповідно піднімають ціни. Приватні фірми, що сидять на трубі кладуть собі в кишеню надприбутки. Як бачимо "усьо путьом". Пацани роблять бізнес. Поки пересічний чеше ріпу, йому в черговий раз всажують по самі помідори.
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:03
Шмыгаль-это холуй олигархов.Обосновать можно в принципе всё,что угодно,даже концлагеря.
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