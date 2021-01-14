Середні ціни на житло на вторинному ринку нерухомості Києва зросли на 27,6%, або на 9 279 гривень.
Дивися повний текст На ринку нерухомості Києва ціни на \"вторинці\" зросли за рік.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 17:12
На ринку нерухомості Києва ціни на "вторинці" зросли за рік
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Дивися повний текст На ринку нерухомості Києва ціни на \"вторинці\" зросли за рік.
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:42
Уже не тольео пенсионерам, а и молодежи многие не могут или тяжело оплачивать коммунальные тарифы, +вымирание людей в разы превышает рождаемость, ну и не забывайте набитые автобусы, самолеты , бусики в Польшу на учебу, работу и вообще жить, многие уже семьями покидают Украину, о каком росте можно говорить? Ну может у кого-то еще что-то там растет, на долг ли? Все идет с этими негативными тенденциями просто к катастрофе. Такие реформы что прихлодят одни, потом другие , а рука руку помывает, всего лишь чтобы облапошить людей, собрать чемоданы и в часы ХХХ свалить с чемоданами отсюда.
Додано: Нед 17 січ, 2021 03:29
Текст безсвязный и нелогичный.
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