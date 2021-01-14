Проблема високих цін на комунальні послуги характерна не лише для України, а й для інших країн Східної Європи.
Дивися повний текст Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:55
Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи.
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:51
Из статьи , в Украине уже цены на коммунальные гораздо выше чем в страннах Балтии и Польше, например 1куб.воды 27грн(почти 1 дол) , отопление около 40грн кв.м.(1.42дол) , в статье указано в Литве 0.84 дол! При том что цены на продукты одинаковые, и у них з.п. и пенсии гораздо выше чем в Украине.
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