Проблема високих цін на комунальні послуги характерна не лише для України, а й для інших країн Східної Європи.
Дивися повний текст Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:55
Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи.
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:51
Из статьи , в Украине уже цены на коммунальные гораздо выше чем в страннах Балтии и Польше, например 1куб.воды 27грн(почти 1 дол) , отопление около 40грн кв.м.(1.42дол) , в статье указано в Литве 0.84 дол! При том что цены на продукты одинаковые, и у них з.п. и пенсии гораздо выше чем в Украине.
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:16
получается, что в Европе коммуналка дешевле, чем в Украине.
Вот интересно, есть ли у поляков возможность отказаться от отопления, чтобы не греть улицу осенью и весной по космической цене?
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:37
В Польше коммуналка 100 евро? Так там и средняя зарплата 1200 евро, а у нас меньше 200 евро.
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:40
Невзирая на то, что анализа в статье практически нет, вывод можно сделать только один: в Украине комуналка намного дороже, а собираются сделать еще дороже.
Купили зеленых, это начало их конца.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:44
Амвросий +100%! так еще с...ки так сделали что отключится нельзя от центрального отопления! Реформа у них только в том чтобы выдоить с людей через платежи бабла побольше и через субсидии из бюджета!
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