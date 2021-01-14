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Названі ціни на комуналку
в країнах Східної Європи

Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:55

Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

Пропонуємо до обговорення:
Проблема високих цін на комунальні послуги характерна не лише для України, а й для інших країн Східної Європи.

Дивися повний текст Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:56

Дуже цікава стаття, побільше б таких)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:51

Из статьи , в Украине уже цены на коммунальные гораздо выше чем в страннах Балтии и Польше, например 1куб.воды 27грн(почти 1 дол) , отопление около 40грн кв.м.(1.42дол) , в статье указано в Литве 0.84 дол! При том что цены на продукты одинаковые, и у них з.п. и пенсии гораздо выше чем в Украине.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:16

Комуналка обходиться полякам у близько 100 євро на місяць.

получается, что в Европе коммуналка дешевле, чем в Украине.

Вот интересно, есть ли у поляков возможность отказаться от отопления, чтобы не греть улицу осенью и весной по космической цене?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:37

В Польше коммуналка 100 евро? Так там и средняя зарплата 1200 евро, а у нас меньше 200 евро.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:40

Невзирая на то, что анализа в статье практически нет, вывод можно сделать только один: в Украине комуналка намного дороже, а собираются сделать еще дороже.
Купили зеленых, это начало их конца.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:44

Амвросий +100%! так еще с...ки так сделали что отключится нельзя от центрального отопления! Реформа у них только в том чтобы выдоить с людей через платежи бабла побольше и через субсидии из бюджета!
Raymond
 
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