Никто ж не запрещает получать за работу в Украине 21000 гривен.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 02:40
Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
Никто ж не запрещает получать за работу в Украине 21000 гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 17 січ, 2021 03:17
Выделил. Вот именно, коммунальная услуга. А, как известно, в услуге зп имеет большую составляющую, а часто доминантную.
И именно поэтому совсем не нормально, когда в Польше, где нет своего газа, больших газовых хранилищ и составляющая суммы зарплат в 3 раза большая, чем в Украине (где все это есть и государственное) - газ для конечного потребителя стоил меньше.
То же и с электричеством. Атомных там аж 1, с годовой выработкой смешных 700 миллионов квт/час. Еще есть 3 гидроэлектростанции. И аж 32 тепловые. То есть, там на 75% энергетика на угле. Поэтому то там и 10 центов киловатт. Теперь сравните с Украиной, где атомная и гидроэнергия, которая дешевле тэс в 2-3 раза - это 80% выработки.
В общем, прогиб не засчитан. Учите матчасть, как говорится Даже дети говорят
Востаннє редагувалось EKO в Нед 17 січ, 2021 03:22, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Нед 17 січ, 2021 03:21
Так и миллион долларов в час никто получать не запрещает. Попробуй, получи
Разницу, между -никто не запрещает и государство гарантирует минимум оплаты, трудно понять?
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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