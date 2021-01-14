Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

Додано: Нед 17 січ, 2021 03:17

vitaliy_berdinskikh написав: alex7gk написав: В Польше коммуналка 100 евро? Так там и средняя зарплата 1200 евро, а у нас меньше 200 евро. В Польше коммуналка 100 евро? Так там и средняя зарплата 1200 евро, а у нас меньше 200 евро.

А коммуналка каким боком к средней зарплате? Это не налог, это цена товара/услуги, такая же как стрижка или кило докторской А коммуналкак средней зарплате? Это не налог,товара/, такая же как стрижка или кило докторской

. Вот именно, коммунальная услуга. А, как известно, в услуге зп имеет большю составляющую, а часто доминантную.И именно поэтому совсем не нормально, когда в Польше, где нет своего газа, больших газовых хранилищ и составляющая суммы зарплат в 3 раза большая, чем в Украине (где все это есть и государственное) - газ для конечного потребителя стоил меньше.То же и с электричеством. Атомных там аж 1, с годовой выработкой смешных 700 миллионов квт/час. Еще есть 3 гидроэлектростанции. И аж 32 тепловые. То есть, там на 75% энергетика на угле. Поэтому то там и 10 центов киловатт. Теперь сравните с Украиной, где атомная и гидроэнергия, которая дешевле тэс в 2-3 раза - это 80% выработки.В общем, прогиб. Учите матчасть, как говоритсяДаже дети говорят