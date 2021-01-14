RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названі ціни на комуналку
в країнах Східної Європи

Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 02:40

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  EKO написав:минималка 2800 злотых - это 21 тысяча гривень, а не 6

Никто ж не запрещает получать за работу в Украине 21000 гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2733
З нами з: 06.08.19
Подякував: 649 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 03:17

  vitaliy_berdinskikh написав:
  alex7gk написав:В Польше коммуналка 100 евро? Так там и средняя зарплата 1200 евро, а у нас меньше 200 евро.

А коммуналка каким боком к средней зарплате? Это не налог, это цена товара/услуги, такая же как стрижка или кило докторской


Выделил. Вот именно, коммунальная услуга. А, как известно, в услуге зп имеет большую составляющую, а часто доминантную.
И именно поэтому совсем не нормально, когда в Польше, где нет своего газа, больших газовых хранилищ и составляющая суммы зарплат в 3 раза большая, чем в Украине (где все это есть и государственное) - газ для конечного потребителя стоил меньше.
То же и с электричеством. Атомных там аж 1, с годовой выработкой смешных 700 миллионов квт/час. Еще есть 3 гидроэлектростанции. И аж 32 тепловые. То есть, там на 75% энергетика на угле. Поэтому то там и 10 центов киловатт. Теперь сравните с Украиной, где атомная и гидроэнергия, которая дешевле тэс в 2-3 раза - это 80% выработки.
В общем, прогиб не засчитан. Учите матчасть, как говорится 8) Даже дети говорят :mrgreen:
Востаннє редагувалось EKO в Нед 17 січ, 2021 03:22, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6529
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3062 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 03:21

  vitaliy_berdinskikh написав:
  EKO написав:минималка 2800 злотых - это 21 тысяча гривень, а не 6

Никто ж не запрещает получать за работу в Украине 21000 гривен.

Так и миллион долларов в час никто получать не запрещает. Попробуй, получи :arrow:
Разницу, между -никто не запрещает и государство гарантирует минимум оплаты, трудно понять?
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6529
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3062 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
1
3
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На ринку нерухомості Києва ціни на "вторинці" зросли за рік
R2 » Суб 16 січ, 2021 17:12
3 185
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 03:29
smart_analyst2017
Платний в'їзд до Європи: українцям розповіли, як це буде...
R2 » Суб 16 січ, 2021 15:04
4 231
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 23:42
ukrprom2014
Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 14 січ, 2021 09:03
79 4687
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 23:17
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (332)
17.01.2021 03:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.