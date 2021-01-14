Никто ж не запрещает получать за работу в Украине 21000 гривен.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 02:40
Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
Никто ж не запрещает получать за работу в Украине 21000 гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 17 січ, 2021 03:17
Выделил. Вот именно, коммунальная услуга. А, как известно, в услуге зп имеет большую составляющую, а часто доминантную.
И именно поэтому совсем не нормально, когда в Польше, где нет своего газа, больших газовых хранилищ и составляющая суммы зарплат в 3 раза большая, чем в Украине (где все это есть и государственное) - газ для конечного потребителя стоил меньше.
То же и с электричеством. Атомных там аж 1, с годовой выработкой смешных 700 миллионов квт/час. Еще есть 3 гидроэлектростанции. И аж 32 тепловые. То есть, там на 75% энергетика на угле. Поэтому то там и 10 центов киловатт. Теперь сравните с Украиной, где атомная и гидроэнергия, которая дешевле тэс в 2-3 раза - это 80% выработки.
В общем, прогиб не засчитан. Учите матчасть, как говорится Даже дети говорят
Востаннє редагувалось EKO в Нед 17 січ, 2021 03:22, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Нед 17 січ, 2021 03:21
Так и миллион долларов в час никто получать не запрещает. Попробуй, получи
Разницу, между -никто не запрещает и государство гарантирует минимум оплаты, трудно понять?
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Нед 17 січ, 2021 06:03
от того у нас средняя зарплата 11000, потому что бюджет страны уходит на дотации, а не увеличение зарплат. Субсидии получают 15 % населения, остальные способны платить полноценный тариф, нафиг субсидировать ВСЕХ.А еще добавте 40% экономики в тени и это же не пенсионеры.Ну возьмут субсидию еще 2% населения, ужас!!!Вообще газовые митинги проплачены, спонсор мертвейчук, почему СБУ молчит, а там ротации, зе клоунов раставляет.Маразм крепчал
Додано: Нед 17 січ, 2021 07:33
Всегда найдутся люди, на которых будет действовать эта "тарифная пропаганда".
Сравнивать тарифы можно только на фоне средней/минимальной ЗП, покупательской способности и качества предоставляемых услуг.
Как отмечено выше в этой теме, ЗП являеся важной составляющей тарифов локальных услуг.
На системах работают местные специалисты, ЗП им выплачивается по украинским (а не польским и так далее) меркам. Импорт расходных материалов - тоже большой вопрос. Есть присутствие материалов дешевых (по бумагам может быть обратное), и некачественнх (прямо или относительно восточно-ЕС-овских).
Экономика государства - это система. В системе всё взаимосвязано. Рассматривать что-либо по отдельности нельзя.
Также не нужно искать проблему развития государства в низких тарифах на коммунальные услуги. Основная проблема - коррупция и неуважение к Закону на всех уровнях.
Власть уже давно обсудили как только можно было, там всё понятно. Но в низах проблем не меньше.
Бюджетник самого низкого ранга приходит на работу, и включает манию величия. Нарушить скоростной режим на дороге, выбросить мусор на улице, выгулять собаку на тротуаре и спокойно уйти, сделать шумный ремонт в квартре в выходной день, преподнести презент в виде 200 грн какому-нибудь клерку в гос. конторе чтоб тот относился к делу внимательнее, обмануть в магазине - для большинства это стало нормой.
Тогда чего этот народ хочет? Какой грамотный инвестор зайдет на такой замес?
Или кто-то надеется что "самые активные" как всегда решат все проблемы? Так границы открыты (с поправкой на карантин), кто осознал реальное положение дел и не хочет страдать, тот просто сваливает из этой страны (или уже свалил)...
пока остальные не могут определиться с приоритетами.
...это как сеять траву с целью получить урожай пшеницы.
Додано: Нед 17 січ, 2021 07:54
Віталій, я помітив, як змінилась твоя риторика...
Шо трапилось?
Аккаунт був хакнут?
Аккаунт був продан?
Поступив в службу оправдателей обкрадателей?
Додано: Нед 17 січ, 2021 08:21
Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
Ты вместо того чтобы посчитать с калькулятором долю зарплаты решил придумать цифру и бросаешься в спор. Замечательрый совковый подход.
И дальше в том же духе, тоесть без реальных цифр, а только в выдуманным продолжаешь "уничтожать" мои аргументы
Вот тот ролик что ты в конце приклеил - это к тебе вопрос
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 17 січ, 2021 08:25
Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
Можно сравнивать просто оценивая покупательную способность.
Но нельзя сравнивать чтобы заявлять что услуга/товар слишком дорогие.
Цена нового айфона мало зависит от страны в которой он продаётся. Конечно отклонения на сумму налогов, доставки, способа ввоза будут но если он к примеру стоит 1000 долларов, то он будет стоить тыщу +- 200-300 везде. Для американца это половина его средней зарплаты, а для украинца это две средних зарплаты. Что, из этого можно сделать вывод что цена на айфоны в Украине завышена? Ну нет же.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 17 січ, 2021 08:35, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 17 січ, 2021 08:34
Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
Хіба? Невже ти пам'ятаєшь ті часи коли я підтримував комунистів за дотаційну (за рахунок держави) економіку? Бо я сам не пам'ятаю такого, завжди, навіть за советів, був за підхід "скільки заробив - стільки і витрачаєш, а не більше".
Сподіваюсь що навіть на пенсії мене не зачепить цей маразм "государство мне должно".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 17 січ, 2021 08:51
Всех никто не субсидируют, государство субсидирует только монополии олигархов. Субсидии на коммуналку платятся с целевым назначением. Т.е. все эти деньги уходят олигархам для поддержания их сверх-доходов.
Все остальные (кому субсидию не платят), вынуждены переплачивать сверхвысокие тарифы, что нарушает их конституционные права граждан.
Государство хоть кому-то выделяет субсидии на закупку товаров и услуг у мелких предпринимателей? Нет. Потому что субсидии дают только на закупку в монополиях олигархов по завышенным ценам, для того чтобы эти монополии получали сверхдоходы.
По закону коммунальные платежи не должны превышать 15% от совокупного семейного дохода. Всё что больше 15% - нарушение конституционных прав граждан.
Читай постановление Верховной Рады Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України:
Согласно Конституции Украины:
Коммунальные тарифы на сегодня и так в несколько раз превышают установленные законом 15%. Коммуналка тянет на 3-4 тыс. гривен в месяц. При пенсии 2000 грн - это 100-200% от семейного дохода пенсионеров.
И всё это при том, что уровень роботизации стал очень высок и реальная себестоимость коммуналки копейки.
Получается гражданин оплачивает огромные налоги, а в ответ получает нарушение конституционных прав - его в добавок еще и обдирают огромными ничем не обоснованными тарифами.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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