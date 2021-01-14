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Названі ціни на комуналку
в країнах Східної Європи

Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 02:40

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  EKO написав:минималка 2800 злотых - это 21 тысяча гривень, а не 6

Никто ж не запрещает получать за работу в Украине 21000 гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 03:17

  vitaliy_berdinskikh написав:
  alex7gk написав:В Польше коммуналка 100 евро? Так там и средняя зарплата 1200 евро, а у нас меньше 200 евро.

А коммуналка каким боком к средней зарплате? Это не налог, это цена товара/услуги, такая же как стрижка или кило докторской


Выделил. Вот именно, коммунальная услуга. А, как известно, в услуге зп имеет большую составляющую, а часто доминантную.
И именно поэтому совсем не нормально, когда в Польше, где нет своего газа, больших газовых хранилищ и составляющая суммы зарплат в 3 раза большая, чем в Украине (где все это есть и государственное) - газ для конечного потребителя стоил меньше.
То же и с электричеством. Атомных там аж 1, с годовой выработкой смешных 700 миллионов квт/час. Еще есть 3 гидроэлектростанции. И аж 32 тепловые. То есть, там на 75% энергетика на угле. Поэтому то там и 10 центов киловатт. Теперь сравните с Украиной, где атомная и гидроэнергия, которая дешевле тэс в 2-3 раза - это 80% выработки.
В общем, прогиб не засчитан. Учите матчасть, как говорится 8) Даже дети говорят :mrgreen:
Востаннє редагувалось EKO в Нед 17 січ, 2021 03:22, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 03:21

  vitaliy_berdinskikh написав:
  EKO написав:минималка 2800 злотых - это 21 тысяча гривень, а не 6

Никто ж не запрещает получать за работу в Украине 21000 гривен.

Так и миллион долларов в час никто получать не запрещает. Попробуй, получи :arrow:
Разницу, между -никто не запрещает и государство гарантирует минимум оплаты, трудно понять?
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 06:03

от того у нас средняя зарплата 11000, потому что бюджет страны уходит на дотации, а не увеличение зарплат. Субсидии получают 15 % населения, остальные способны платить полноценный тариф, нафиг субсидировать ВСЕХ.А еще добавте 40% экономики в тени и это же не пенсионеры.Ну возьмут субсидию еще 2% населения, ужас!!!Вообще газовые митинги проплачены, спонсор мертвейчук, почему СБУ молчит, а там ротации, зе клоунов раставляет.Маразм крепчал
grig90vic
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 07:33

Всегда найдутся люди, на которых будет действовать эта "тарифная пропаганда".

Сравнивать тарифы можно только на фоне средней/минимальной ЗП, покупательской способности и качества предоставляемых услуг.

Как отмечено выше в этой теме, ЗП являеся важной составляющей тарифов локальных услуг.

На системах работают местные специалисты, ЗП им выплачивается по украинским (а не польским и так далее) меркам. Импорт расходных материалов - тоже большой вопрос. Есть присутствие материалов дешевых (по бумагам может быть обратное), и некачественнх (прямо или относительно восточно-ЕС-овских).

Экономика государства - это система. В системе всё взаимосвязано. Рассматривать что-либо по отдельности нельзя.
Также не нужно искать проблему развития государства в низких тарифах на коммунальные услуги. Основная проблема - коррупция и неуважение к Закону на всех уровнях.
Власть уже давно обсудили как только можно было, там всё понятно. Но в низах проблем не меньше.

Бюджетник самого низкого ранга приходит на работу, и включает манию величия. Нарушить скоростной режим на дороге, выбросить мусор на улице, выгулять собаку на тротуаре и спокойно уйти, сделать шумный ремонт в квартре в выходной день, преподнести презент в виде 200 грн какому-нибудь клерку в гос. конторе чтоб тот относился к делу внимательнее, обмануть в магазине - для большинства это стало нормой.
Тогда чего этот народ хочет? Какой грамотный инвестор зайдет на такой замес?
Или кто-то надеется что "самые активные" как всегда решат все проблемы? Так границы открыты (с поправкой на карантин), кто осознал реальное положение дел и не хочет страдать, тот просто сваливает из этой страны (или уже свалил)...
пока остальные не могут определиться с приоритетами.

...это как сеять траву с целью получить урожай пшеницы.
nitro5
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 07:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  EKO написав:минималка 2800 злотых - это 21 тысяча гривень, а не 6

Никто ж не запрещает получать за работу в Украине 21000 гривен.

Віталій, я помітив, як змінилась твоя риторика...

Шо трапилось?

Аккаунт був хакнут?
Аккаунт був продан?
Поступив в службу оправдателей обкрадателей? :)
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 08:21

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  EKO написав:Выделил. Вот именно, коммунальная услуга. А, как известно, в услуге зп имеет большую составляющую, а часто доминантную.
Ты вместо того чтобы посчитать с калькулятором долю зарплаты решил придумать цифру и бросаешься в спор. Замечательрый совковый подход.

И дальше в том же духе, тоесть без реальных цифр, а только в выдуманным продолжаешь "уничтожать" мои аргументы
  EKO написав:И именно поэтому совсем не нормально, когда в Польше, где нет своего газа, больших газовых хранилищ и составляющая суммы зарплат в 3 раза большая, чем в Украине (где все это есть и государственное) - газ для конечного потребителя стоил меньше.


Вот тот ролик что ты в конце приклеил - это к тебе вопрос :wink:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 08:25

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  nitro5 написав:Сравнивать тарифы можно только на фоне средней/минимальной ЗП, покупательской способности и качества предоставляемых услуг.
Можно сравнивать просто оценивая покупательную способность.

Но нельзя сравнивать чтобы заявлять что услуга/товар слишком дорогие.

Цена нового айфона мало зависит от страны в которой он продаётся. Конечно отклонения на сумму налогов, доставки, способа ввоза будут но если он к примеру стоит 1000 долларов, то он будет стоить тыщу +- 200-300 везде. Для американца это половина его средней зарплаты, а для украинца это две средних зарплаты. Что, из этого можно сделать вывод что цена на айфоны в Украине завышена? Ну нет же.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 17 січ, 2021 08:35, всього редагувалось 1 раз.
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You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 08:34

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  change_pm написав:Віталій, я помітив, як змінилась твоя риторика...

Хіба? Невже ти пам'ятаєшь ті часи коли я підтримував комунистів за дотаційну (за рахунок держави) економіку? Бо я сам не пам'ятаю такого, завжди, навіть за советів, був за підхід "скільки заробив - стільки і витрачаєш, а не більше".
  change_pm написав:Поступив в службу оправдателей обкрадателей?

Сподіваюсь що навіть на пенсії мене не зачепить цей маразм "государство мне должно".
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 08:51

  grig90vic написав:Субсидии получают 15 % населения, остальные способны платить полноценный тариф, нафиг субсидировать ВСЕХ.


Всех никто не субсидируют, государство субсидирует только монополии олигархов. Субсидии на коммуналку платятся с целевым назначением. Т.е. все эти деньги уходят олигархам для поддержания их сверх-доходов.

Все остальные (кому субсидию не платят), вынуждены переплачивать сверхвысокие тарифы, что нарушает их конституционные права граждан.


Государство хоть кому-то выделяет субсидии на закупку товаров и услуг у мелких предпринимателей? Нет. Потому что субсидии дают только на закупку в монополиях олигархов по завышенным ценам, для того чтобы эти монополии получали сверхдоходы.


По закону коммунальные платежи не должны превышать 15% от совокупного семейного дохода. Всё что больше 15% - нарушение конституционных прав граждан.

Читай постановление Верховной Рады Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512-14/conv

Для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів (статті 22 і 48 Конституції України 254к/96-ВР Верховна Рада України постановляє:

1. Встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім'ї. Рівень сукупного доходу сім'ї і частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході встановлюються на підставі декларування доходів усіх членів сім'ї.

2. Заборонити Кабінету Міністрів України, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам і організаціям незалежно від форм власності відключати жилі приміщення від енерго-, тепло-, водо- і газопостачання та відселяти із житла громадян у разі невнесення ними плати за житлово-комунальні послуги у зв'язку з невиплатою заробітної плати або пенсії і непризначенням субсидії.

3. Виконання Постанови Верховної Ради України "Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України" покладається на Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

4. Генеральному прокурору України взяти під контроль виконання цієї Постанови.


Согласно Конституции Украины:
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.


Коммунальные тарифы на сегодня и так в несколько раз превышают установленные законом 15%. Коммуналка тянет на 3-4 тыс. гривен в месяц. При пенсии 2000 грн - это 100-200% от семейного дохода пенсионеров.


И всё это при том, что уровень роботизации стал очень высок и реальная себестоимость коммуналки копейки.

Получается гражданин оплачивает огромные налоги, а в ответ получает нарушение конституционных прав - его в добавок еще и обдирают огромными ничем не обоснованными тарифами.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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