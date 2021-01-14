Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

Додано: Нед 17 січ, 2021 07:33

Всегда найдутся люди, на которых будет действовать эта "тарифная пропаганда".



Сравнивать тарифы можно только на фоне средней/минимальной ЗП, покупательской способности и качества предоставляемых услуг.



Как отмечено выше в этой теме, ЗП являеся важной составляющей тарифов локальных услуг.



На системах работают местные специалисты, ЗП им выплачивается по украинским (а не польским и так далее) меркам. Импорт расходных материалов - тоже большой вопрос. Есть присутствие материалов дешевых (по бумагам может быть обратное), и некачественнх (прямо или относительно восточно-ЕС-овских).



Экономика государства - это система. В системе всё взаимосвязано. Рассматривать что-либо по отдельности нельзя.

Также не нужно искать проблему развития государства в низких тарифах на коммунальные услуги. Основная проблема - коррупция и неуважение к Закону на всех уровнях.

Власть уже давно обсудили как только можно было, там всё понятно. Но в низах проблем не меньше.



Бюджетник самого низкого ранга приходит на работу, и включает манию величия. Нарушить скоростной режим на дороге, выбросить мусор на улице, выгулять собаку на тротуаре и спокойно уйти, сделать шумный ремонт в квартре в выходной день, преподнести презент в виде 200 грн какому-нибудь клерку в гос. конторе чтоб тот относился к делу внимательнее, обмануть в магазине - для большинства это стало нормой.

Тогда чего этот народ хочет? Какой грамотный инвестор зайдет на такой замес?

Или кто-то надеется что "самые активные" как всегда решат все проблемы? Так границы открыты (с поправкой на карантин), кто осознал реальное положение дел и не хочет страдать, тот просто сваливает из этой страны (или уже свалил)...

пока остальные не могут определиться с приоритетами.



...это как сеять траву с целью получить урожай пшеницы.