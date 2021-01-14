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Названі ціни на комуналку
в країнах Східної Європи

Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:03

  vitaliy_berdinskikh написав:Сподіваюсь що навіть на пенсії мене не зачепить цей маразм "государство мне должно".


Ты путаешь, не люди требуют у государства, а олигархи с помощью государства требуют у людей больше чем положено по закону. Обрати внимание что тарифы которые требуют платить монополии - незаконные и нарушают Конституцию Украины.

К пенсии, если у тебя не гражданство другого государства, все с этим сталкиваются. Не важно сколько ты зарабатывал до пенсии.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:24

  grig90vic написав:У поляков цена сейчас 9,15 за газ, летом стоил столько же(у нас 5,5)
электро 2,8

А разве у нас 5.5? Вроде около 7-10 сейчас (https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/kievskaya/). По регионам может быть больше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:32

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  Амвросий написав:Ты путаешь, не люди требуют у государства, а олигархи с помощью государства требуют у людей больше чем положено по закону.
Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом?

В принципе в нашем государстве такой закон даже могут принять, 99% партий это левацкие популисты отличающиеся только отношением к агрессору. Но на данный момент такого закона нет, а следовательно олигархи, продавцы айфонов, провайдеры (цена интернета в Украине одна из самых дешевых в мире и никого это не удивляет, наоборот так же точно ноют про очередное подорожание тарифных пакетов), мясокомбинаты, парикмахеры и АЗС могут продавать товар или услугу по цене которую считают нужной установить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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