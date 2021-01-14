Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
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vitaliy_berdinskikh написав:Сподіваюсь що навіть на пенсії мене не зачепить цей маразм "государство мне должно".
Ты путаешь, не люди требуют у государства, а олигархи с помощью государства требуют у людей больше чем положено по закону. Обрати внимание что тарифы которые требуют платить монополии - незаконные и нарушают Конституцию Украины.
К пенсии, если у тебя не гражданство другого государства, все с этим сталкиваются. Не важно сколько ты зарабатывал до пенсии.
Амвросий написав:Ты путаешь, не люди требуют у государства, а олигархи с помощью государства требуют у людей больше чем положено по закону.
Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом?
В принципе в нашем государстве такой закон даже могут принять, 99% партий это левацкие популисты отличающиеся только отношением к агрессору. Но на данный момент такого закона нет, а следовательно олигархи, продавцы айфонов, провайдеры (цена интернета в Украине одна из самых дешевых в мире и никого это не удивляет, наоборот так же точно ноют про очередное подорожание тарифных пакетов), мясокомбинаты, парикмахеры и АЗС могут продавать товар или услугу по цене которую считают нужной установить.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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