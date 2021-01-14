Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
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vitaliy_berdinskikh написав:Сподіваюсь що навіть на пенсії мене не зачепить цей маразм "государство мне должно".
Ты путаешь, не люди требуют у государства, а олигархи с помощью государства требуют у людей больше чем положено по закону. Обрати внимание что тарифы которые требуют платить монополии - незаконные и нарушают Конституцию Украины.
К пенсии, если у тебя не гражданство другого государства, все с этим сталкиваются. Не важно сколько ты зарабатывал до пенсии.
Амвросий написав:Ты путаешь, не люди требуют у государства, а олигархи с помощью государства требуют у людей больше чем положено по закону.
Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом?
В принципе в нашем государстве такой закон даже могут принять, 99% партий это левацкие популисты отличающиеся только отношением к агрессору. Но на данный момент такого закона нет, а следовательно олигархи, продавцы айфонов, провайдеры (цена интернета в Украине одна из самых дешевых в мире и никого это не удивляет, наоборот так же точно ноют про очередное подорожание тарифных пакетов), мясокомбинаты, парикмахеры и АЗС могут продавать товар или услугу по цене которую считают нужной установить.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом?
Газ и энергия собственного производства государственные - стоят копейки, продают обл., гор газам, обл. энерго, гор энерго (Фирташ, Ахметов) - те накручивают 500%, добавляют плату за доставку - и продают населению задорого. Как Вы думаете, какая прослойка лишняя и должно ли государство регулировать или ликвидировать монополии?
vitaliy_berdinskikh написав:Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом?
Газ добытый в Украине по конституции принадлежит народу Украины. Для гражданина стоимость имеет не сам газ, а труд по его добыче. Сколько стоит труд в Украине ты сам знаешь
Есть закон, который гласит, что тарифы на коммуналку не должны превышать 15% от совокупного семейного бюджета. Закон нужно соблюдать.
15% - это вполне нормально, учитывая высокий уровень роботизации и низкие издержки на рабочую силу в современных условиях. Основные затраты произовдства - это налоги и заработная плата за труд. Труд у нас стоит копейки, т.е. основная часть себестоимости газа - это налоги, которые платятся государству.
Поэтому обязанность государства - обеспечить, чтобы совокупные платежи за коммуналку не превышали 15% от минималки, которая на сегодня составляет 6000 грн * 0.805 = 4830 грн. Т.е. коммуналка должна стоить не дороже 4830 x 0.15 = 724.5 грн на одного человека.
Сделать это не сложно. Есть разные пути, которые не требуют обдирать людей налогами и тарифами. Проблема в том, что это никто не хочет решать, потому что это выгодно ворам.
Одно центральное отопление, от которого запрещено отказываться стоит в три раза дороже. А ведь еще электричество, вода - везде таже самая ситуация. О какой дешевизне можно говорить?
BIGor написав:Газ и энергия собственного производства государственные - стоят копейки, продают обл., гор газам, обл. энерго, гор энерго (Фирташ, Ахметов) - те накручивают 500%, добавляют плату за доставку - и продают населению задорого. Как Вы думаете, какая прослойка лишняя и должно ли государство регулировать или ликвидировать монополии?
Одна поправка, газ не государственный. По Конституции Украины собственность на газ и другие недра принадлежит гражданам Украины. Не государству, не госорганам, не должностным лицам, не госбюджету, не монополиям, не олигархам, не еврохабу, а именно гражданам Украины.
А в остальном всё верно. В цивилизованных странах государство прессует монополии, выписывая им штрафы и ограничивая им возможности для завышения цен. Это ведет к оздоровлению свободного рынка, т.к. любая монополия разрушает рынок.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
grig90vic написав:от того у нас средняя зарплата 11000, потому что бюджет страны уходит на дотации, а не увеличение зарплат. Субсидии получают 15 % населения, остальные способны платить полноценный тариф, нафиг субсидировать ВСЕХ.А еще добавте 40% экономики в тени и это же не пенсионеры.Ну возьмут субсидию еще 2% населения, ужас!!!Вообще газовые митинги проплачены, спонсор мертвейчук, почему СБУ молчит, а там ротации, зе клоунов раставляет.Маразм крепчал
То, что тарифные митинги организованы ОПЗЖ - это секрет полишинеля. Но, если вспомнить, в чем упрекал Зеленский предыдущего гаранта, то там и высокие цены на коммуналку идут красной полосой. Но прошло всего полтора года, и уже эта ЗЕ-власть пытается поднять тарифы в полтора раза(для начала). На фоне сверхприбылей и космических премий в Нафтогазе, на фоне на 50% мощности работающих АЭС это выглядит как минимум циничной наглостью, как максимум тянет на Зе - ПНХ. Пересичным еще не пришли платежки за январь с лошадиными ценами, но народ уже начинает тихонько бурлить. Думаете, почему наша верхушка, еще в декабре в едином порыве будучи готовой повышать тарифы, вдруг пытается переиграть(отложить, пропетлять). Опросы показывают, что получив новые платежки народ таки готов вылезти на площади с мягких диванов. Здесь ведь речь идет уже не о ФОПах-барыгах, а о наглой циничной попытке залезть в карман к каждому, и к самым бедным в том числе(отмена льготного тарифа на первые 100 кВт говорит именно об этом)
BIGor написав:Газ и энергия собственного производства государственные - стоят копейки, продают обл., гор газам, обл. энерго, гор энерго (Фирташ, Ахметов) - те накручивают 500%, добавляют плату за доставку - и продают населению задорого. Как Вы думаете, какая прослойка лишняя и должно ли государство регулировать или ликвидировать монополии?
Одна поправка, газ не государственный. По Конституции Украины собственность на газ и другие недра принадлежит гражданам Украины. Не государству, не госорганам, не должностным лицам, не госбюджету, не монополиям, не олигархам, не еврохабу, а именно гражданам Украины.
А в остальном всё верно. В цивилизованных странах государство прессует монополии, выписывая им штрафы и ограничивая им возможности для завышения цен. Это ведет к оздоровлению свободного рынка, т.к. любая монополия разрушает рынок.
Заметь не "дешевым", как ты пытаешься вставить, а обеспечивающим конституционные права граждан.
Нравится тебе этот закон или не нравится, но это закон и его нужно соблюдать.
vitaliy_berdinskikh написав:99% партий это левацкие популисты
с этим согласен, повышая тарифы и творя беспредел, чиновники дают возможность эксплуатировать такие вопросы для накрутки рейтингов левацким партиям.
Очевидна связь этих левацких партий с чиновниками. Обрати внимание, всё ворьё и левацкие партии кричат по телевизору удивительно правильные вещи про нарушение прав, но кричат они это всё только чтобы получить власть. А получив власть будут точно также класть болт.
Просто задумайся, смогли бы эти маргиналы и левацкое ворье получать такие рейтинги, если бы не было нарушения прав и тарифы были бы адекватными?
Имхо тарифы специально накручивают, чтобы поднять волну возмущения в обществе, а потом подсунуть левацких маргиналов обещающих всё исправить.
Один создаёт проблемы, второй предлагает решение, а прибыль делят пополам.