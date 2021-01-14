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Названі ціни на комуналку
в країнах Східної Європи

Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:03

  vitaliy_berdinskikh написав:Сподіваюсь що навіть на пенсії мене не зачепить цей маразм "государство мне должно".


Ты путаешь, не люди требуют у государства, а олигархи с помощью государства требуют у людей больше чем положено по закону. Обрати внимание что тарифы которые требуют платить монополии - незаконные и нарушают Конституцию Украины.

К пенсии, если у тебя не гражданство другого государства, все с этим сталкиваются. Не важно сколько ты зарабатывал до пенсии.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:24

  grig90vic написав:У поляков цена сейчас 9,15 за газ, летом стоил столько же(у нас 5,5)
электро 2,8

А разве у нас 5.5? Вроде около 7-10 сейчас (https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/kievskaya/). По регионам может быть больше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:32

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  Амвросий написав:Ты путаешь, не люди требуют у государства, а олигархи с помощью государства требуют у людей больше чем положено по закону.
Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом?

В принципе в нашем государстве такой закон даже могут принять, 99% партий это левацкие популисты отличающиеся только отношением к агрессору. Но на данный момент такого закона нет, а следовательно олигархи, продавцы айфонов, провайдеры (цена интернета в Украине одна из самых дешевых в мире и никого это не удивляет, наоборот так же точно ноют про очередное подорожание тарифных пакетов), мясокомбинаты, парикмахеры и АЗС могут продавать товар или услугу по цене которую считают нужной установить.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:47

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом?

Газ и энергия собственного производства государственные - стоят копейки, продают обл., гор газам, обл. энерго, гор энерго (Фирташ, Ахметов) - те накручивают 500%, добавляют плату за доставку - и продают населению задорого. Как Вы думаете, какая прослойка лишняя и должно ли государство регулировать или ликвидировать монополии?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:59

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом?


Газ добытый в Украине по конституции принадлежит народу Украины. Для гражданина стоимость имеет не сам газ, а труд по его добыче. Сколько стоит труд в Украине ты сам знаешь :wink:

Есть закон, который гласит, что тарифы на коммуналку не должны превышать 15% от совокупного семейного бюджета. Закон нужно соблюдать.

15% - это вполне нормально, учитывая высокий уровень роботизации и низкие издержки на рабочую силу в современных условиях. Основные затраты произовдства - это налоги и заработная плата за труд. Труд у нас стоит копейки, т.е. основная часть себестоимости газа - это налоги, которые платятся государству.

Поэтому обязанность государства - обеспечить, чтобы совокупные платежи за коммуналку не превышали 15% от минималки, которая на сегодня составляет 6000 грн * 0.805 = 4830 грн. Т.е. коммуналка должна стоить не дороже 4830 x 0.15 = 724.5 грн на одного человека.

Сделать это не сложно. Есть разные пути, которые не требуют обдирать людей налогами и тарифами. Проблема в том, что это никто не хочет решать, потому что это выгодно ворам.

Одно центральное отопление, от которого запрещено отказываться стоит в три раза дороже. А ведь еще электричество, вода - везде таже самая ситуация. О какой дешевизне можно говорить?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:05

  BIGor написав:Газ и энергия собственного производства государственные - стоят копейки, продают обл., гор газам, обл. энерго, гор энерго (Фирташ, Ахметов) - те накручивают 500%, добавляют плату за доставку - и продают населению задорого. Как Вы думаете, какая прослойка лишняя и должно ли государство регулировать или ликвидировать монополии?


Одна поправка, газ не государственный. По Конституции Украины собственность на газ и другие недра принадлежит гражданам Украины. Не государству, не госорганам, не должностным лицам, не госбюджету, не монополиям, не олигархам, не еврохабу, а именно гражданам Украины.

А в остальном всё верно. В цивилизованных странах государство прессует монополии, выписывая им штрафы и ограничивая им возможности для завышения цен. Это ведет к оздоровлению свободного рынка, т.к. любая монополия разрушает рынок.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:09

  grig90vic написав:от того у нас средняя зарплата 11000, потому что бюджет страны уходит на дотации, а не увеличение зарплат. Субсидии получают 15 % населения, остальные способны платить полноценный тариф, нафиг субсидировать ВСЕХ.А еще добавте 40% экономики в тени и это же не пенсионеры.Ну возьмут субсидию еще 2% населения, ужас!!!Вообще газовые митинги проплачены, спонсор мертвейчук, почему СБУ молчит, а там ротации, зе клоунов раставляет.Маразм крепчал

То, что тарифные митинги организованы ОПЗЖ - это секрет полишинеля.
Но, если вспомнить, в чем упрекал Зеленский предыдущего гаранта, то там и высокие цены на коммуналку идут красной полосой. Но прошло всего полтора года, и уже эта ЗЕ-власть пытается поднять тарифы в полтора раза(для начала).
На фоне сверхприбылей и космических премий в Нафтогазе, на фоне на 50% мощности работающих АЭС это выглядит как минимум циничной наглостью, как максимум тянет на Зе - ПНХ.
Пересичным еще не пришли платежки за январь с лошадиными ценами, но народ уже начинает тихонько бурлить. Думаете, почему наша верхушка, еще в декабре в едином порыве будучи готовой повышать тарифы, вдруг пытается переиграть(отложить, пропетлять). Опросы показывают, что получив новые платежки народ таки готов вылезти на площади с мягких диванов.
Здесь ведь речь идет уже не о ФОПах-барыгах, а о наглой циничной попытке залезть в карман к каждому, и к самым бедным в том числе(отмена льготного тарифа на первые 100 кВт говорит именно об этом)
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:21

  Амвросий написав:
  BIGor написав:Газ и энергия собственного производства государственные - стоят копейки, продают обл., гор газам, обл. энерго, гор энерго (Фирташ, Ахметов) - те накручивают 500%, добавляют плату за доставку - и продают населению задорого. Как Вы думаете, какая прослойка лишняя и должно ли государство регулировать или ликвидировать монополии?


Одна поправка, газ не государственный. По Конституции Украины собственность на газ и другие недра принадлежит гражданам Украины. Не государству, не госорганам, не должностным лицам, не госбюджету, не монополиям, не олигархам, не еврохабу, а именно гражданам Украины.

А в остальном всё верно. В цивилизованных странах государство прессует монополии, выписывая им штрафы и ограничивая им возможности для завышения цен. Это ведет к оздоровлению свободного рынка, т.к. любая монополия разрушает рынок.

Обидно то, что в США это поняли еще в 1911 году (https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil) а у нас сейчас 2021 год - и монополии Ахметова, Фирташа и Коломойского еще больше крепнут.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:31

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом?

Но на данный момент такого закона нет


Нет. Ты опять пытаешься придумать отсебятину, втыкая фразу про "дешевые".

Есть действующий закон, по которому тарифы на коммуналку не должны превышать 15% от совокупного дохода семьи:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512-14/conv

Заметь не "дешевым", как ты пытаешься вставить, а обеспечивающим конституционные права граждан. :wink:

Нравится тебе этот закон или не нравится, но это закон и его нужно соблюдать.


  vitaliy_berdinskikh написав:99% партий это левацкие популисты


с этим согласен, повышая тарифы и творя беспредел, чиновники дают возможность эксплуатировать такие вопросы для накрутки рейтингов левацким партиям.

Очевидна связь этих левацких партий с чиновниками. Обрати внимание, всё ворьё и левацкие партии кричат по телевизору удивительно правильные вещи про нарушение прав, но кричат они это всё только чтобы получить власть. А получив власть будут точно также класть болт.

Просто задумайся, смогли бы эти маргиналы и левацкое ворье получать такие рейтинги, если бы не было нарушения прав и тарифы были бы адекватными?

Имхо тарифы специально накручивают, чтобы поднять волну возмущения в обществе, а потом подсунуть левацких маргиналов обещающих всё исправить.

Один создаёт проблемы, второй предлагает решение, а прибыль делят пополам.
Амвросий
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