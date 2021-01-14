Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

Додано: Нед 17 січ, 2021 09:59

vitaliy_berdinskikh написав: Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом? Ты опять придумал закон который говорит что государство должно снабжать лентяев дешевым электричеством или газом?

Газ добытый в Украине по конституции принадлежит народу Украины. Для гражданина стоимость имеет не сам газ, а труд по его добыче. Сколько стоит труд в Украине ты сам знаешьЕсть закон, который гласит, что тарифы на коммуналку не должны превышать 15% от совокупного семейного бюджета. Закон нужно соблюдать.15% - это вполне нормально, учитывая высокий уровень роботизации и низкие издержки на рабочую силу в современных условиях. Основные затраты произовдства - это налоги и заработная плата за труд. Труд у нас стоит копейки, т.е. основная часть себестоимости газа - это налоги, которые платятся государству.Поэтому обязанность государства - обеспечить, чтобы совокупные платежи за коммуналку не превышали 15% от минималки, которая на сегодня составляет 6000 грн * 0.805 = 4830 грн. Т.е. коммуналка должна стоить не дороже 4830 x 0.15 = 724.5 грн на одного человека.Сделать это не сложно. Есть разные пути, которые не требуют обдирать людей налогами и тарифами. Проблема в том, что это никто не хочет решать, потому что это выгодно ворам.Одно центральное отопление, от которого запрещено отказываться стоит в три раза дороже. А ведь еще электричество, вода - везде таже самая ситуация. О какой дешевизне можно говорить?