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Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:41
Поражаюсь сколько нытиков у нас в стране и которые думают что им все должны.
Не нравится не покупай(это касается любых услуг). Я за отопление в Киеве плачу 300грн/мес. в квартире 46м. Что мешает остальным поднять свои булки и что-то сделать что бы платить меньше? только ныть могут.
А для тех кто больше всех кричит что тарифы завышены, пойдите и откройте производство. Сделайте тарифы в 2-3 раза дешевле и разбогатеете и + в карму от народа.(Вангую ответы типа "нельзя просто взять и открыть", "там все схвачено" даже не подняв задницу не посчитав и ничего не сделав)
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dmitrgladkiy
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:27
Вы сразу и минимальную зарплату называйте в етих странах. Ато коня куют а жаба ногу подставляет. Например вы забыли сказать что в Литве и Латкии ездят на копеечных машинах которые вы называете *евробляхами*, а в Украине они стоят в 3-5 раз дороже.
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asurovv960
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