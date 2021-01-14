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Названі ціни на комуналку
в країнах Східної Європи

Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:41

Поражаюсь сколько нытиков у нас в стране и которые думают что им все должны.

Не нравится не покупай(это касается любых услуг). Я за отопление в Киеве плачу 300грн/мес. в квартире 46м. Что мешает остальным поднять свои булки и что-то сделать что бы платить меньше? только ныть могут.

А для тех кто больше всех кричит что тарифы завышены, пойдите и откройте производство. Сделайте тарифы в 2-3 раза дешевле и разбогатеете и + в карму от народа.(Вангую ответы типа "нельзя просто взять и открыть", "там все схвачено" даже не подняв задницу не посчитав и ничего не сделав)
dmitrgladkiy
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:27

Вы сразу и минимальную зарплату называйте в етих странах. Ато коня куют а жаба ногу подставляет. Например вы забыли сказать что в Литве и Латкии ездят на копеечных машинах которые вы называете *евробляхами*, а в Украине они стоят в 3-5 раз дороже.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:23

  dmitrgladkiy написав:Поражаюсь сколько нытиков у нас в стране и которые думают что им все должны.

Не нравится не покупай(это касается любых услуг). Я за отопление в Киеве плачу 300грн/мес. в квартире 46м. Что мешает остальным поднять свои булки и что-то сделать что бы платить меньше? только ныть могут.

А для тех кто больше всех кричит что тарифы завышены, пойдите и откройте производство. Сделайте тарифы в 2-3 раза дешевле и разбогатеете и + в карму от народа.(Вангую ответы типа "нельзя просто взять и открыть", "там все схвачено" даже не подняв задницу не посчитав и ничего не сделав)



Сколько тут провладных ботов собралось, им все отлично! Ясень пень как Вам выгодно! Выложите здесь скриншот что у Вас отопление вышло 300грн..в мес.
Либо у Вас новый дом и автономка и подогревались электричеством!
Второе, передайте там во власть, пускай тогда разрешат гражданам отключатся от центрального отопления! Нигде такого в мире нету чтобы поднять тарифы даже уже выше чем в некоторых странах ЕС, при мин пенсиях в 50 евро, и з.п.180 евро! и при этом всем еще не давать возможности отключится от ЦО!
Людей просто как бы сковали этими тарифами!
Третье, у нас климат в Украине гораздо холоднее чем даже в Польше или Германии, а про Испанию, Грецию, Италию молчу.
Четвертое, у нас больше всего атомных станций в Европе! Цена електричества должна быть гораздо дешевле! Меня поразило то что с 1го января даже льготы многодетным семьям отменили, и в ТВ на шоу орут что нация стареет, некому работать, пускай сами идут и попробуют поработать на ту з.п. которую сами же предлагают! И не удивительно что молодежь, даже уже семьи поголовно от сюда выезжают кто куда!
Пятое, обворовали многих еще тем что подняли стаж с 15 до 35 лет!
И никто не удивится, что потом и уже об этом откровенно говорят, в будующем пенсии вообще отменят!
Даже в той Европе мин. стаж от 5-15 лет, да выход на пенсию от 62-67 лет, но и пенсия минимальная не 50 евро! В Украине уже все цены сравнили с Европой, а кое что даже выше по цене чем там!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:51

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  dmitrgladkiy написав:А для тех кто больше всех кричит что тарифы завышены, пойдите и откройте производство. Сделайте тарифы в 2-3 раза дешевле и разбогатеете и + в карму от народа.(Вангую ответы типа "нельзя просто взять и открыть", "там все схвачено" даже не подняв задницу не посчитав и ничего не сделав)

Предлагаешь открыть АЭС? Или приватизировать ТЭЦ?
Я тебя обрадую, строительство АЭС очень затратно (недавно открытая Белорусская АЭС стоила 9 млрд долларов).
ТЕЦ все уже приватизированы Ахметом и Фирташем. Твои дальнейшие предложения?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:11

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  BIGor написав:Газ и энергия собственного производства государственные - стоят копейки, продают обл., гор газам, обл. энерго, гор энерго (Фирташ, Ахметов) - те накручивают 500%

Так давай поднимем цену продажи электроэнергии и газа чтобы государство получало прибыль от продажи сырья. Я ж не против того чтобы такие ресурсы как газ и электроэнергия продавались по рыночной цене, в том числе и при продаже от добывающих/генерирующих компаний независимо от того государственные они или частные.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:14

  vitaliy_berdinskikh написав:Так давай поднимем цену продажи электроэнергии и газа чтобы государство получало прибыль от продажи сырья


вообщето процент выплаты по внешнему долгу зависит от доходов, на таких условиях кредит брали. Если поднять доход государства, то прийдется больше процентов заплатить. Толку от этого никакого. Только больше расходов.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:Газ и энергия собственного производства государственные - стоят копейки, продают обл., гор газам, обл. энерго, гор энерго (Фирташ, Ахметов) - те накручивают 500%

Так давай поднимем цену продажи электроэнергии и газа чтобы государство получало прибыль от продажи сырья. Я ж не против того чтобы такие ресурсы как газ и электроэнергия продавались по рыночной цене, в том числе и при продаже от добывающих/генерирующих компаний независимо от того государственные они или частные.

Без национализации Облэнерго, Облгазов - такая схема нежизнеспособна.
Например, государство подымает цену энергии АЭС до 1 грн. Ахмет с Фирташем покупают у них и делают наценку до 5 грн. В итоге люди валят из Украины или валят правительство, предприятия закрываются итд.
BIGor
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