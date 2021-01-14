Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

Додано: Нед 17 січ, 2021 13:23

dmitrgladkiy написав: Поражаюсь сколько нытиков у нас в стране и которые думают что им все должны.



Не нравится не покупай(это касается любых услуг). Я за отопление в Киеве плачу 300грн/мес. в квартире 46м. Что мешает остальным поднять свои булки и что-то сделать что бы платить меньше? только ныть могут.



А для тех кто больше всех кричит что тарифы завышены, пойдите и откройте производство. Сделайте тарифы в 2-3 раза дешевле и разбогатеете и + в карму от народа.(Вангую ответы типа "нельзя просто взять и открыть", "там все схвачено" даже не подняв задницу не посчитав и ничего не сделав) Поражаюсь сколько нытиков у нас в стране и которые думают что им все должны.Не нравится не покупай(это касается любых услуг). Я за отопление в Киеве плачу 300грн/мес. в квартире 46м. Что мешает остальным поднять свои булки и что-то сделать что бы платить меньше? только ныть могут.А для тех кто больше всех кричит что тарифы завышены, пойдите и откройте производство. Сделайте тарифы в 2-3 раза дешевле и разбогатеете и + в карму от народа.(Вангую ответы типа "нельзя просто взять и открыть", "там все схвачено" даже не подняв задницу не посчитав и ничего не сделав)

Сколько тут провладных ботов собралось, им все отлично! Ясень пень как Вам выгодно! Выложите здесь скриншот что у Вас отопление вышло 300грн..в мес.Либо у Вас новый дом и автономка и подогревались электричеством!Второе, передайте там во власть, пускай тогда разрешат гражданам отключатся от центрального отопления! Нигде такого в мире нету чтобы поднять тарифы даже уже выше чем в некоторых странах ЕС, при мин пенсиях в 50 евро, и з.п.180 евро! и при этом всем еще не давать возможности отключится от ЦО!Людей просто как бы сковали этими тарифами!Третье, у нас климат в Украине гораздо холоднее чем даже в Польше или Германии, а про Испанию, Грецию, Италию молчу.Четвертое, у нас больше всего атомных станций в Европе! Цена електричества должна быть гораздо дешевле! Меня поразило то что с 1го января даже льготы многодетным семьям отменили, и в ТВ на шоу орут что нация стареет, некому работать, пускай сами идут и попробуют поработать на ту з.п. которую сами же предлагают! И не удивительно что молодежь, даже уже семьи поголовно от сюда выезжают кто куда!Пятое, обворовали многих еще тем что подняли стаж с 15 до 35 лет!И никто не удивится, что потом и уже об этом откровенно говорят, в будующем пенсии вообще отменят!Даже в той Европе мин. стаж от 5-15 лет, да выход на пенсию от 62-67 лет, но и пенсия минимальная не 50 евро! В Украине уже все цены сравнили с Европой, а кое что даже выше по цене чем там!