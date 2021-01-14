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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:32
Думаю на следующих выборах народ покажет как он относится к власти подымающей до небес тарифы относительно наших доходов и еще разкрывает свой поганый рот на то что украинцы слишком много едят
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:35
Комуналка в польше около 100евро,но зарплата выше украинской в разы.мне же принесли за 56квадратов платежку в 3500грн,а это 110евро...только за теплосеть.а еще свет,газ,мусор,управляющая компания.и того 156 евро...за квартирку в провинциальном городке...жесть...почувствуй себя европейцем)))
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:57
Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
Так каждые выборы показывает: то за русский язык проголосует, то за клоуна.
Mind the gap.
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